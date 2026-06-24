タレント・矢沢心（45）の夫で、元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が22日、自身のインスタグラムを更新。長女が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、ロングヘアで大人っぽい雰囲気の長女の近影を披露した。【写真】「可愛い」「おしゃれ」ロングヘアで大人っぽい雰囲気の魔裟斗の14歳・長女魔裟斗は「長女14歳の誕生日 誕生日のリクエストはベイシングエイプ！」とつづり、2枚の写真をアップ。バースデーケーキを前にした