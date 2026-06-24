櫻坂46の小島凪紗が、26日発売の『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）の裏表紙＆中面グラビアに登場する。【写真】リラックスしたオフ感満載グラビアを披露した小島凪紗15thシングルにて初選抜入りを果たし、ますます注目を集める小島。今回の撮影は、雨の日の静かな時間を切り取るように実施された。シンプルな部屋で物思いにふける姿や、ベッドの上でリラックスした表情、小さなケーキを前に思わず笑みをこぼす様子