BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのKANONが、きょう24日発売の『anan』2501号の特集「魅せるカラダCLOSE UP」に登場。新たな魅力を披露している。【写真】爽やかな表情を見せるSTARGLOW・KANON二十歳を迎えたKANONは、同号でこれまで見せたことのない大胆なビジュアルを披露。発売にあわせて、STARGLOW公式SNSでは誌面に掲載されているビジュアルが一部公開され