俳優の坂巻有紗が23日、自身のXを更新。新事務所に所属を発表した。【写真】坂巻有紗が華やかな新しいアーティスト写真と共に新事務所所属を報告この日、坂巻は「ご報告」というポストを投稿。そこでは「この度、私坂巻有紗はOOOEntertainmentに所属することになりました」と伝えると「役者としても人としても成長できるよう今後も精進しますので、何卒よろしくお願いいたします」とさらなる飛躍を誓っていた。坂巻は『仮面