お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、23日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）に出演。パートナーに完璧を求めない理由を語った。若槻とゲストが心理テストをしながらトークするバラエティー。「パートナーにされたらいやなことは次のうちどれ？」との心理テストで、「1．ドアの開け閉めが雑」「2．ラインのテンションの差が激しい」「3．記念日が多過ぎる（月1以上）」「4．バス