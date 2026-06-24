気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）と台風8号（ヒーゴス）、2つの台風が同時に日本へ近づいているということです。 【写真を見る】【台風情報】ダブル台風「7号＆8号」週末に本州へ接近か…近畿・関東地方には27日（土）ごろ近づく可能性【進路・雨風シミュレーション】 週末にかけて2つの台風が近づくおそれがあり、近畿地方には27日以降、台風7号が接近する見込みだということです。 台風7号