日本の南で、台風7号と台風8号の「ダブル台風」が北上中だ。「ダブル台風」と聞くと、暴風など大荒れの天気を想像しがちだが、今回の主役は台風本体とは別にある。ダブル台風接近見落とせない前線の影響2つの台風が同時に日本に近づけば、雨や風が強まると考える人が多いだろう。しかし、今回の台風で警戒すべきなのは、台風本体よりも前線である。台風本体は、きのうの予想より発達しない見通しだ。それでも、各地で大雨が予想