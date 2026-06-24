タレントpecoが24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。東京都北区の滝野川第三小で19日に起こった火災についてコメントした。警視庁によると、火元とみられる音楽準備室のコンセントに刺さったプラグのあたりが激しく燃えていたという。近くに電気ストーブやサーキュレーター（送風機）があったともした。コンセント付近の床からはハンガーやタオルとみられる繊維も発見された。失火の疑いで調べている。学校