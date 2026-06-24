大きな反響を呼んだ、じゃれる猫を羨ましそうに見つめる猫（2022年2月18日放送）の“4年後の様子”が飼い主によって明かされた。【映像】猫の現在の様子（実際の映像）お母さんに全力で絡みにいっていた猫のモチちゃん。それを羨ましそうに見つめる猫の凛ちゃん。放送後、モチちゃんは別のおうちの家族になったとのこと。 現在は、投稿主の妹夫婦に可愛がられているそうだ。あんなにじゃれ合っていたのに、たまに、お母さん