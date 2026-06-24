サッカー日本代表は１次リーグ最後の試合となるスウェーデン戦へ向け、ダラスへ向かった。スウェーデン戦の結果によっては決勝トーナメント１回戦の対戦相手が変わる。サポーターやメディアは「最善策」を探るが、選手たちはどう考えているのだろうか。（デジタル編集部古和康行）２つの背番号めちゃくちゃ雰囲気が良い。サッカー日本代表は２３日（日本時間２４日）、活動拠点としている米テネシー州ナッシュビルのナッシ