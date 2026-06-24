西武ホールディングスは24日、埼玉県所沢市内で定時株主総会を開いた。株主の一人からは今季で引退を表明している栗山巧外野手（42）について「引退後にも球団に残っていただけるように、何かしらポストを用意していただけないかと思っている」と質問が飛ぶと会場から大きな拍手が送られた。同株主は栗山愛を熱弁。「プロ野球では2、3球団移籍していく選手が多いですが、栗山選手のように長く、1球団で野球人生を終える選手