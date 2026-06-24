お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。ロバート秋山竜次（47）から伝え聞いた相方の山本博（47）の現在について明かした。爆笑問題は17日に都内で開催された放送作家高田文夫氏の78歳祝いイベント「祝78歳！高田文夫生誕祭！文夫の部屋」に出演。その後の打ち上げで太田はイベントにゲスト出演した秋山との会話で盛