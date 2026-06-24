【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 5−0 ウズベキスタン代表（日本時間6月24日／ヒューストン・スタジアム）【映像】C・ロナウドの「神出鬼没ボレー弾」（実際の様子）ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドが、衝撃的なボレーシュートで今大会初ゴールを記録。前人未到となる6大会連続ゴールという歴史的偉業の瞬間に、ファンも歓喜している。ポルトガル代表は日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグル