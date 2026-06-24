◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージK組第2節 ポルトガル 5-0 ウズベキスタン(日本時間24日、ヒューストン・スタジアム)ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手がこの日、ワントップで先発出場。前半6分に先制点で自身今大会初ゴールを決めると、前半39分にも2点目を決め勝利に大きく貢献しました。これでW杯史上初の6大会連続ゴールの偉業を打ち立てました。チームも勝利し今大会初勝利を挙げました。ロナウ