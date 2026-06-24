お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、23日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）に出演。LINEを導入したきっかけを語った。若槻とゲストが心理テストをしながらトークするバラエティー。LINEグループの数が話題になると、木梨は「グループLINEでしょ？1個よ。1。小学校の同級生たち。めんどくさいでしょ？LINEグループなんて」と登録されているグループは一つしかないと説明。誘わ