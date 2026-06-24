◆米大リーグメッツ６―９カブス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツ・千賀滉大投手（３３）が、本拠のカブス戦に今季初勝利を目指して先発したが、３回２／３を投げ、３ランと２ランの２発を浴びて７失点。開幕から未勝利の６連敗となった。６三振を奪ったが、６四死球と制球難が響き、防御率は１０・０８と１０点台になってしまった。初回は空振り三振、一邪飛、空振り三振と全盛時を思い起