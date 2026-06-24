◆米大リーグメッツ６―９カブス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）鈴木誠也外野手（３１）と千賀滉大投手（３３）の対決は２打席で２四球だった。千賀は４回途中で７失点ＫＯで開幕６連敗となった。鈴木はその後の打席で、ＡＢＳチャレンジで見逃し三振、右邪飛。無安打で迎えた９回に左腕ミンターの直球を左前に運び５試合連続安打とし、打率を２割７分まで上げた。連続試合出塁は１６試合まで伸