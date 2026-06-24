【ドラゴンボール ゼノバース3】 6月24日 第1弾PV公開 2027年 発売予定 バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用ドラゴンボールアクション「ドラゴンボール ゼノバース3」の第1弾PVを6月23日に公開した。 PVでは主人公が所属する「GS（グレートサイヤ）戦隊」や「西