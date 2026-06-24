北中米Ｗ杯１次リーグＩ組最終戦（２６日＝日本時間２７日、米国・ボストン）、ノルウェー対フランスの対戦を前に、ノルウェー代表ＦＷアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティー）が、フランスの勝利とＷ杯制覇を大胆宣言した。ハーランドは２２日（日本時間２３日）のセネガルとの試合で、２試合連続となる２得点を挙げた。ハーランドの大活躍もあり、ノルウェーは決勝トーナメント進出を決めた。フランス紙「レキ