ものまねタレント・りんごちゃんの激変が話題になっている。りんごちゃんは２４日までに自身のインスタグラムを更新。「映画があまりにも美しすぎて、影響されまくり」と明かし、黒髪と白肌で和風美人に変身した姿をアップ。別人のような姿にフォロワーは「えっ？この人、リンゴちゃん？」「美し過ぎる」「こんな美しい舞妓さんが居たなんて」「舞妓さん似合う」「ええぇ〜リンゴちゃんなのぉ」「めちゃくちゃ綺麗ーっ」と驚