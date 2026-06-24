西武ホールディングス（ＨＤ）の第２１回定時株主総会が２４日、埼玉・所沢市内で開かれた。株主からは、今季ラストイヤーを迎える栗山巧外野手について「球団に残っていただけるように、何らかのポストを用意していただけないか。現代社会では、プロ野球だと２、３球団移籍する選手が多い中、栗山選手のように長く１球団で野球人生を終える選手はなかなかいない。どうか西武にとどめていただけると幸いです」との意見表明がな