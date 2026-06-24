【モデルプレス＝2026/06/24】歌手の工藤静香が、6月24日に新作アルバム『Dynamic』をリリース。またアルバムタイトル楽曲「Dynamic」のミュージックビデオも公開された。【写真】キムタクの56歳妻、アスリート並みのバキバキ腹筋披露◆工藤静香、新曲「Dynamic」MV公開「Dynamic」が収録されているアルバムは、デビュー39年目を迎える彼女が「ロック」をコンセプトイメージに掲げた、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバム。楽曲