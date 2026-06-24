AKB48は2026年6月23日、メンバーの花田藍衣（めい）さん（21）との専属契約を同日付で解除したと発表した。花田さんはXで動画を公開し、自らの主張を展開した。禁止事項の「特定のファンとの繋がりが発覚」も復帰を要望AKB48の運営会社、DHの発表によると、花田さんが25年12月頃より体調不良を理由とする遅刻を繰り返していたことから、「本人の体調を最優先に考え、その原因を特定し適切な治療に専念できるよう、活動を休止する措