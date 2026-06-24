戦争という重厚なテーマを扱いながらも、主人公たちの人間臭いドラマが読者を惹きつける漫画『ソウヨク～零戦と隼～』。 本作の最大の魅力は、歴史の大きなうねりの中で、個人の些細な事情がとんでもない事態を引き起こしていくスリリングな展開にあります。 昭和16年の銀座から始まる、双子の運命の交差 時は1941年（昭和16年）10月、舞台は東京・銀座。 日米首脳会談の要請を米国が拒否し、開戦の緊