日本維新の会や参政党の地方議員が、一般社団法人の役員に就くことで高額な国民健康保険の保険料納付を避ける「国保逃れ」と呼ばれる行為を行っていたことが明らかになった。 維新は1月に元職を含む6人を除名、参政でも5月に問題が発覚し、8人を離党勧告、1人を除名などの処分とした。国保逃れは社団法人を運営する事業者が数年前から「社会保険料が削減できる」と謳って、営利目的で個人事業主向けに募集していた。厚生労働