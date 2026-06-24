アジア株上値重い半導体バブルに警戒感米マイクロン決算に身構える市場 東京時間11:08現在 香港ハンセン指数 23344.96（+8.68+0.04%） 中国上海総合指数 4099.25（-7.00-0.17%） 台湾加権指数 46269.69（-830.96-1.76%） 韓国総合株価指数 8477.10（+273.26+3.33%） 豪ＡＳＸ２００指数 8810.40（+23.42+0.27%） アジア株はまちまち。 韓国株は大幅反発するも、きのうの下げを