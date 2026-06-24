中東情勢の影響で指定ごみ袋の品薄状況が続いているとして、名古屋市は指定外の袋も認める臨時措置の延長を決めました。 【写真を見る】名古屋市 ｢指定ゴミ袋｣以外も認める臨時措置を延長 6月末→｢当面の間｣に 中東情勢の影響で品薄状況続く 名古屋市では、指定ごみ袋が一部店舗で品薄になっている事態を受け、5月25日から家庭ごみは「指定袋以外」の袋も認める臨時措置を実施しています。 対象は可燃・不燃・資源の3種類で、代