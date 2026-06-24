テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、23日放送のテレビ東京『伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評』（火曜 深1：30）に出演。ミスタードーナツの人気商品『もっちゅりん』について語った。【画像】人気の『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法番組では終盤、伊集院光らが『もっちゅりん』の話題に花を咲かせた。佐久間氏は「金曜日にカッコつけちゃったんですよね」と切り出した。YouTub