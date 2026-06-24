モデルの長谷川潤（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿から着替える様子を大胆に公開し、その姿に称賛する声が続々集まっている。【動画】「着替えが世界一カッコいい」ビキニ→ラフな私服へ着替える長谷川潤長谷川は「Summer」とつづり、車のドアを開け放ったオープンな空間で着替えていく動画を披露。カーキ色のビキニからデニム、タンクトップ、スウェットへとラフな装いに着替えていく姿が捉えられており、