お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が23日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）にゲスト出演。とあるバラエティー番組を絶賛した。同番組で、夜8時には寝るものの朝3時に起床し、録画した番組を楽しんでいることを明かした木梨。その中で日本テレビの人気トーク番組「上田と女が吠える夜」を挙げ、「“吠える”はさ、女子軍が素晴らしい」と絶賛した。そして「みんながやり合って