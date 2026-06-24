愛知県の70代男性が、市役所職員を名乗る男から高額医療費の還付手続きがあると嘘の電話を受け、約200万円を振り込んだ。その後、警察に相談した翌日に警察を装った電話でさらに約200万円を振り込み、被害額は約400万円に上ったという。市役所職員かたる電話約400万円の還付金詐欺の被害に遭った、愛知県に住む70代の男性。警察に相談した後も金銭をだまし取られたという巧妙な詐欺の手口について「『すごく大変なことになりますよ