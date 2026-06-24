群馬県高崎市の駐車場で血まみれの女性が見つかり、その後、死亡が確認されました。警察で殺人事件とみて捜査していたところ、埼玉県内で事故を起こした車で男性が死亡し、関連を調べています。24日午前3時ごろ、「高崎市の駐車場で知り合いの女性が知人の男性ともめている」と110番通報があり、現場で血まみれで倒れていた女性が病院に搬送され、死亡が確認されました。近所に住む人：助けてという悲鳴が聞こえた。あお向けに倒れ