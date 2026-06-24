【「YOSHITAKA AMANO PRIVATE WORKS」第1巻】 7月9日発売 価格：4,500円 【拡大画像へ】 OTS BOOKSは、天野喜孝氏のプライベート作品群を収録した新シリーズ「YOSHITAKA AMANO PRIVATE WORKS」の第1巻を7月9日に発売する。価格は4,500円。 天野喜孝氏は、「ファイナルファンタジー」、「天使のたまご」、「吸血鬼ハンターD」、「ガッチャマン」、