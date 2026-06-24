24日朝、男鹿市脇本脇本の市道でクマが目撃されました。男鹿警察署の調べによりますと24日午前7時ごろ、男鹿市脇本脇本字脇本の市道を車で走っていた男鹿市の60代の男性が、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約60センチです。最も近い民家までは5メートルほどの場所で、隣接する地域には脇本第一小学校やホームセンターがあり、国道101号が通っています