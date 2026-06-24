いよいよ6月24日に最終話を迎えるヒューマンミステリードラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」が突如、閉鎖されるなか、法医学者の水沢真澄（ディーン・フジオカ）は15年前に起きた「白峯女子連続殺害事件」の真犯人を探すために奔走する。 参考：『LOVED ONE』を導くディーン・フジオカの俯瞰力加藤達也プロデューサ&#