イチネンホールディングスが３日ぶりに反発している。２３日の取引終了後に、バングラデシュを代表する総合企業グループのアドバンスド・ケミカル・インダストリーズ（ＡＣＩ）と合弁会社設立に向けた基本合意書を締結したと発表しており、好材料視されている。 両社の有する経営資源及びノウハウを活用し、バングラデシュ及び日本の両国における新たな事業機会の創出を実現するのが狙い。合弁会社の出資