ＡＮＡホールディングス、日本航空が高い。２３日の米原油先物相場でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の８月物は前日比０．６５ドル安の１バレル＝７３．２１ドルで取引を終了。一時７２ドル台まで下落し、イラン紛争勃発直後の３月上旬以来の水準まで低下した。米国とイランの最終的な戦闘終結に対する先行きには依然として不透明感が強く、ホルムズ海峡正常化にはまだ時間を要するとみら