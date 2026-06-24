「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１１時現在で、ＯｒｃｈｅｓｔｒａＨｏｌｄｉｎｇｓが「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でオーケストラは反落。同社は２２日取引終了後、２６年１２月期の配当予想について普通配当２５円、記念配当５円の計３０円（前期１２円）にすると発表した。従来予想の普通配当１３円から大幅に増額修正する。記念配当は