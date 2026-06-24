バンク・オブ・イノベーションは５日ぶりに反発している。２３日の取引終了後、スマホ・パソコン向けゲーム「メメントモリ」のゲーム内通貨を購入できるウェブサイト「メメントモリＷｅｂストア」に関する株主からの主な質問について回答を発表した。６月１５日の公開以降から利用が拡大しており、１日の課金額のうち約半分が同サイト経由になっているという。同サイト経由の決済はアプリストア経由の決済より