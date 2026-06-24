セガ・ミュージックは、アーケード版『GPライダー』の35周年を記念したCD『GP Rider - 35th Anniv. Album -』を、7月30日に発売する。 『GPライダー』は、500ccバイクのワールドグランプリを題材にしたレースゲームとして、1990年10月にセガよりアーケードで稼働を開始した作品。二人同時プレイによる通信対戦を実装し、デッドヒートが繰り広げられたタイ