東京ヴェルディは24日、MF稲見哲行(27)が徳島ヴォルティスへ完全移籍することを発表した。稲見は明治大から東京Vに加入し、J1通算39試合とJ2通算40試合4得点を記録した。今季はJ1百年構想リーグで5試合の出場だった。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。▽東京V「大卒で加入してから5シーズン。J2時代からヴェルディのために全力で闘ったすべての経験が、選手としても人としても、僕を大きく成長させてくれました