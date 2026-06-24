VANLINKS株式会社は、NANLUXの小型LEDスポットライト「Evoke 5C」を6月24日（水）に発売した。 重さ160gと小型・軽量なフルカラーLEDスポットライト。8色（ディープレッド、レッド、アンバー、ライム、グリーン、シアン、ブルー、インディゴ）の発光素子を組み合わせた「Nebula C8」ライトエンジンを搭載しており、1,000K～20,000Kの広い色温度範囲と高い色再現性を実現。また、±200のG/