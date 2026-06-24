【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白―25年目の秘密―』（7月11日スタート）の本編映像が初解禁。併せて第1話の場面写真とあらすじが公開された。 ■爽太（松村北斗）の想いは純愛なのか、それとも狂気なのか 本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に