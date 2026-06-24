【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DEENが、オリジナルアレンジによる全曲新録音ベストアルバムの第2弾『DEEN The Best DX II ～Basic to Respect～』を9月2日に発売することが決定した。 ■本人出演のCMが大量オンエア中の話題の新曲「Happy Smile」のスタジオ音源を初収録 2023年にデビュー30周年を記念してリリースされた『DEEN The Best DX ～Basic to Respect～』に続く第2