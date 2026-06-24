24日前引けの日経平均株価は続落。前日比264.59円（-0.38％）安の6万9523.79円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は865、値下がりは634、変わらずは57。 日経平均マイナス寄与度は246.39円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＴＤＫ が55.81円、信越化 が33.35円、フジクラ が27.15円、ディスコ が17.7円と並んだ。 プラス寄与度トップはイビデン で、日経平均を57.66円押し上げ。次いでキオク