24日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数709、値下がり銘柄数588と、値上がりが優勢だった。 個別では日本調理機がストップ高。まんだらけ、サツドラホールディングス、ＣＲＩ・ミドルウェア、北興化学工業、ニッカトーなど13銘柄は年初来高値を更新。ツインバード、日本抵抗器製作所、愛眼、倉元製作所、昭和真空は値上がり率上位に買われた。 一方、クルーズ、福留ハム、ｆ