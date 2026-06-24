24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.0％増の4391億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.3％増の3181億円だった。 個別ではｉシェアーズ米国リートＥＴＦ 、ｉＦｒｅｅ米債７－１０年（為替ヘッジなし） 、ＭＡＸＩＳＮＹダウ上場投信 、ＮＥＸＴ香港ハンセン