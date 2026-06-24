24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数287、値下がり銘柄数223と、値上がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、タメニー、サクシードがストップ高。イントランス、ｃｏｌｙ、ヌーラボ、ベストワンドットコム、セレンディップ・ホールディングスなど6銘柄は年初来高値を更新。アスタリスク、ＨＰＣシステムズ、ＧＯ、ダイナミックマッププラットフォーム、データ