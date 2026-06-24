お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。16歳の誕生日を迎えた長女を家族でお祝いした様子を公開した。【写真】「ステキな写真」名倉潤＆渡辺満里奈、16歳長女らと仲良し家族ショット誕生日当日は不在の長女のため早めにお祝いしたといい、長女、妻でタレントの渡辺満里奈（55）らとの家族集合ショットやバースデーケーキを投稿。長女へ「まだまだ、生意気な所もあるけど、これからも