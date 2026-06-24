6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、きょう24日発売の『月刊TVガイド2026年8月号』（東京ニュース通信社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】かわいい！エプロンを着てフライパン＆フライ返しを持つ増田俊樹7月5日スタートの主演ドラマ『マイ・フィクション』で演じる、“ある日突然、周囲から自分の存在を忘れられてしまう男”という衝撃的な役どころにちなみ、“一変する世界”をテーマにした幻想的な撮影に挑戦